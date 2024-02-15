الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع استمرار حالة التقلبات الجوية غداً، مشيرة إلى أن هناك تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية ابتداء من يوم السبت المقبل.

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "المحور"، أن اليوم هو ذروة التقلبات الجوية، لافتة إلى أن هناك زيادة في كميات الأمطار اليوم، خاصة في المحافظات الساحلية، التي تشهد أمطارا غزيرة ورعدية، وقد يتساقط معها حبات البرد.

أوضحت أن هناك حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بدأت منذ الأمس، مؤكدة أن هناك انخفاضا في قيم درجات الحرارة، وذلك بسبب منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، ومنخفض سطحي على سطح البحر المتوسط.

كما أشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك عدة محافظات أعلنت تعليق الدراسة اليوم في المدارس بسبب التقلبات الجوية، منها: محافظات مطروح، والإسكندرية، والبحيرة وكفر الشيخ.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن القاهرة الكبرى تشهد اليوم فرصا لسقوط أمطار متوسطة، ورعدية أحياناً، مضيفة أن هناك نشاطا للرياح اليوم سرعته ما بين 30 إلى 35 كيلو مترا فى الساعة، ما يزيد الإحساس بالبرودة وانخفاض قيم درجات الحرارة.