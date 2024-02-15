القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا سفينة بريطانية "Lycavitos" في خليج عدن بصواريخ بحرية مناسبة

أعلنت القوات السلحة اليمنية، أن "القوات البحرية في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذتِ عمليةً عسكريةً استهدفتْ سفينةً بريطانية "LYCAVITOS" أثناءَ إبحارِها في خليجِ عدن، وكانتْ عمليةَ الاستهدافِ بصواريخَ بحريةٍ مناسبةٍ أصابتْها بشكلٍ مباشرٍ".

وأكدت القوات، أنها "مستمرةٌ في منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ حتى يتوقفَ العدوانُ ويُرفعَ الحصارُ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".

وشددت على أنها "ضمنَ حقِّ الدفاعِ المشروعِ عنِ اليمنِ العزيزِ بصددِ اتخاذِ المزيدِ منَ الإجراءاتِ رداً على العدوانِ الأميركيِّ البريطانيِّ وتأكيداً على الموقفِ العمليِّ المساندِ للشعبِ الفلسطيني"، داعية "كافةَ الأحرارِ والشرفاءِ من أبناءِ أمتِنا العربيةِ والإسلاميةِ إلى اتخاذِ مواقفَ عمليةٍ جادةٍ نصرةً لإخوانِنا في قطاعِ غزةَ ورفضاً للإجرامِ الصهيونيِّ المدعومِ أميركياً وبريطانياً".