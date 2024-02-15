انت الان تتابع خبر ​تحديد موعد بدء محاكمة ترامب الجنائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حدد قاض في نيويورك موعد بدء جلسات محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قضية دفع أموال لإسكات ممثلة إباحية.

وقال القاضي خوان ميرشان، الخميس، إن المحاكمة ستبدأ يوم 25 مارس عندما يبدأ اختيار أعضاء لجنة المحلفين.

وأضاف: "هناك الكثير من المتغيّرات"، رافضا دعوات من فريق محاميي ترامب لإرجاء المحاكمة التي اعترض عليها الرئيس السابق معتبرا توقيتها "تدخلا في الانتخابات".

وفي نفس الوقت، حضر ممثلوه جلسة منفصلة في أتلانتا للضغط من أجل استبعاد رئيس الادعاء، الذي يتهم ترامب بتزوير الانتخابات والابتزاز، من القضية.

والقضيتان من بين أربع قضايا جنائية يواجهها ترامب، الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية. وتحاول فرقه القانونية تأجيل المحاكمات الفعلية لما بعد الخامس من نوفمبر موعد الانتخابات.

ولدى وصوله إلى المحكمة، قال ترامب إن التهم "وسيلة لإيذائي في الانتخابات".

وأضاف: "كيف يمكن خوض انتخابات إذا كنتم في محكمة في مانهاتن طيلة النهار".

ويواجه الرئيس السابق 34 تهمة بتزوير حسابات مرتبطة بمدفوعات للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز.

ويقول المدعون إن ترامب أخفى بشكل غير قانوني تحويلات مالية لمحاميه ومساعده مايكل كوهين، لتسديد مدفوعات لقاء السكوت بشأن علاقات غرامية مزعومة لترامب المزعومة خارج نطاق الزواج مع دانييلز وعارضة بلاي بوي.