الرئيس السابق محمدو إيسوفو يغادر النيجر لأول مرة منذ الانقلاب على بازوم

ياسر رشاد - القاهرة - تداول أنصار الرئيس السابق محمدو إيسوفو، صورة خطاب صادر من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، يتضمن دعوة محمدو إيسوفو بصفته بطل منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، للمشاركة في أعمال الدورة العادية السادسة والثلاثون لمؤتمر الاتحاد الأفريقي، والتي ستعقد فعليا في يومي 17 و18 فبراير الجاري، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتأتي مغادرة الرئيس السابق محمدو إيسوفو من النيجر في وقت، تتهمه أنصار الرئيس المخلوع محمد بازوم بالخيانة والتورط في انقلاب 26 يوليو الماضي، والذي قاده الجنرال عبد الرحمن تشياني القائد السابق لقوات الحرس الرئاسي.

وكان الرئيس إيسوفو قد أعلن رفضه للتدخل العسكري ضد النيجر دون أن يدين صراحة الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المخلوع محمد بازوم الذي تربطهما علاقة صداقة تمتد لأكثر من 30 سنة.

