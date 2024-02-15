اخبار العالم

الأمم المتحدة عن قصف بيلغورود: يجب وقف الهجمات على الأهداف المدنية

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس، تعليقا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على بيلغورود، إنه يجب وقف الهجمات على الأهداف المدنية.

وحسب سبوتنيك، أوضح دوجاريك في مؤتمر صحفي: "لقد رأينا تقارير عن ضربات صاروخية على مدينة بيلغورود الروسية، ونكرر مرة أخرى أن الهجمات ضد المدنيين ومرافق البنية التحتية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، وغير مقبولة ويجب وقفها".

وأعلنت وزارة الدفاع في الروسية أنه في 15 فبراير/ شباط، في حوالي الساعة 12.30 مساء، أسقط الدفاع الجوي 14 صاروخا أطلقتها أوكرانيا من طراز "آر إم-70" فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.

كما أفاد مراسل "سبوتنيك"، بتعرض مركز التسوق في شارع بليخانوف، الذي يضم محل بقالة وصيدلية، لأضرار بالغة، وتحطمت النوافذ في مبنى المدرسة رقم 42 في شارع 60 ليت أوكتيابريا، وتضررت البنية التحتية للملعب.

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا