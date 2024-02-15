الأمم المتحدة عن قصف بيلغورود: يجب وقف الهجمات على الأهداف المدنية

ياسر رشاد - القاهرة - قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس، تعليقا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على بيلغورود، إنه يجب وقف الهجمات على الأهداف المدنية.

وحسب سبوتنيك، أوضح دوجاريك في مؤتمر صحفي: "لقد رأينا تقارير عن ضربات صاروخية على مدينة بيلغورود الروسية، ونكرر مرة أخرى أن الهجمات ضد المدنيين ومرافق البنية التحتية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، وغير مقبولة ويجب وقفها".

وأعلنت وزارة الدفاع في الروسية أنه في 15 فبراير/ شباط، في حوالي الساعة 12.30 مساء، أسقط الدفاع الجوي 14 صاروخا أطلقتها أوكرانيا من طراز "آر إم-70" فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.

كما أفاد مراسل "سبوتنيك"، بتعرض مركز التسوق في شارع بليخانوف، الذي يضم محل بقالة وصيدلية، لأضرار بالغة، وتحطمت النوافذ في مبنى المدرسة رقم 42 في شارع 60 ليت أوكتيابريا، وتضررت البنية التحتية للملعب.