لقاء ثنائي يجمع بين رئيس وزراء النيجر والمغرب

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ رئيس وزراء النيجر، علي مهمان لامين زين، زيارة عمل إلى المغرب، يوم الاثنين 12 فبراير، مرفوقا بوفد يضم وزير الدفاع، الجنرال ساليفو مودي، ووزير الشؤون الخارجية باكاري ياو سانغاري.

ومن المقرر أن يستقبل الملك محمد السادس، خلال هذه الزيارة، علي مهمان لمين زين، الذي التقى يوم الاثنين بنظيره المغربي عزيز أخنوش، لبحث تطوير العلاقات بين البلدين.

وتأتي الإقامة المغربية لرئيس الحكومة النيجرية في أعقاب اجتماع رفيع المستوى انعقد بمراكش في ديسمبر الماضي، خصص لإطلاق مبادرة مغربية تسمى التحالف الأطلسي والتي ضمت رئيس الحكومة المغربية، دبلوماسيا أربعة من نظرائه في منطقة الساحل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو وتشاد.

يهدف التحالف الأطلسي، الذي أطلقه المغرب، إلى تسهيل وصول دول الساحل غير الساحلية إلى المحيط الأطلسي من خلال فتح طرق تجارية واقتصادية جديدة من خلال السماح لهذه البلدان باستخدام البنية التحتية للموانئ المغربية.

ويهدف التحالف الأطلسي أيضًا إلى معالجة المخاوف الأمنية والاستقرار في منطقة الساحل، لا سيما في مواجهة تهديد الإرهاب والتحديات المتعلقة بالهجرة.

بالنسبة للنيجر، فإن إقامة رئيس حكومة نيامي في المغرب لها أهمية حاسمة في سياق العقوبات الاقتصادية، التي أعقبها مؤخرا انسحاب البلاد وحليفتيها مالي وبوركينا فاسو من المجموعة الاقتصادية لدول الغرب، أفريقيا منذ يوليو 2023، بعد الإطاحة بنظام محمد بازوم على يد المجلس العسكري بقيادة الجنرال عبد الرحمن ثاني.