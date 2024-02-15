النرويج تحذر من التداعيات الكارثية لاجتياح رفح

القاهرة - كتب محمد نسيم - حذر وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 ، من مفاقمة الاجتياح الإسرائيلي المزمع لمدينة رفح بقطاع غزة للوضع "الكارثي بالأساس" في المنطقة.

وأعرب وزير خارجية النرويج ، عن انزعاجه البالغ إزاء ارتفاع عدد القتلى في رفح.

وقال إيدي: "يحاول أكثر من 1.5 مليون شخص الاحتماء بالمدينة، حيث كان يعيش في البداية حوالي 280 ألف شخص".

ولفت إلى أنه "من الصعب للغاية" التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية في المناطق المكتظة بالسكان في غزة.

وأضاف: "في ظل هذه الظروف، أدعو إسرائيل إلى وقف الغارات الجوية على غزة".

وحذر الوزير النرويجي من أن العملية الإسرائيلية البرية المزمعة في رفح ستكون لها "نتائج كارثية".

وأضاف: "وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الكارثي بالأساس ويعرض جهود المساعدات الإنسانية للخطر".

وأشار إيدي إلى أن القانون الدولي واضح بشأن ضرورة حماية المدنيين.

وقال: "من الواضح أن إسرائيل لا تفعل ما يكفي لحماية المدنيين. لا يوجد مكان آمن في غزة".

وتابع: "أكرر دعوتي لوقف إطلاق النار، ويجب أن تنتهي الحرب".

والأحد، قالت هيئة البث العبرية (رسمية)، إن الجيش الإسرائيلي صدّق على خطة عملياتية لشن عملية برية في رفح.

المصدر : وكالات - الاناضول