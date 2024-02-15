الضحية في غيبوبة.. سائق يدهس فتاة ببرج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

شهد طريق برج العرب بمحافظة الإسكندرية أمام شركة ميدور بدائرة قسم شرطة ثان العامرية حادثاً مروعا إثر قيام سائق سيارة أجرة بدهس فتاة في العقد الثالث من العمر، وتركها غارقة في دمائها وفر هارباً، وقام بعدها بتسليم نفسه لقسم الشرطة، عقب البحث عليه، وحرر عن الواقعة المحضر رقم 1765 لسنة 2024، جنح العامرية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي كشفت أن السائق لا يحمل رخصة قيادة.

البداية حسبما أكد أحد شهود الواقعة أنه أثناء حضور المجني عليها إلى موقع العمل بشركة ميدور حيث انها تعمل بادارة السلامه و الصحه المهنية للمقاول ايبكون التابع لشركة انبي لمشروعات البترول بموقع شركة ميدرو للبترول على جانب الطريق، أمام باب مقر العمل قام سائق السيارة ويدعى علاء عبد المولى بالرجوع بالسيارة بسرعة جنونية للخلف واصطدم بالمجني عليها "أسماء فتحي محمد أحمد موسى، وقام بعدها بنفس السرعة للأمام والضحية أسفل السيارة، وتركها غارقة في دمائها بين الحياة والموت، وفر هارباً.

على الفور حضرت سيارة الإسعاف وتم نقل المجني عليها إلى مستشفى العامرية العام، ونظراً لسوء حالتها تم تحويلها إلى مستشفى آخر من قبل الشركة التى تعمل بها للمقاول ايبكون التابعه لشركة انبي للبترول.

تبين إصابة المجني عليها بارتجاج في المخ، وكسور مضاعفة بالعمود الفقري والقفص الصدري والحوض، وما زالت المجني عليها في غيبوبة داخل الرعاية المركزة.