العراق يجدد تأكيد انتفاء الحاجة لبقاء قوات «التحالف»

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

جدد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أمس، موقف بلاده من انتفاء الحاجة لبقاء التحالف الدولي في العراق في ظل تنامي قدرات القوات الأمنية العراقية.

وأكد السوداني، خلال جولة مباحثات ثنائية عقدها أمس، في هولندا مع نظيره مارك روته، على تقدير العراق لدور هولندا المساند للعراق ضمن قوات التحالف الدولي إبّان الحرب على تنظيم «داعش»، بحسب بيان للحكومة العراقية.

ودعا السوداني إلى «ضرورة الانتقال إلى العلاقات الثنائية لاستدامة التعاون وجهود الاستقرار في العراق والمنطقة».

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الهولندي رغبة بلاده في ترسيخ الشراكة مع العراق، وتحوّل علاقات التعاون من الجانب الأمني إلى الجانب الاقتصادي وباقي المجالات التنموية.

وثمّن موقف الحكومة العراقية في الترحيب بالشركات الهولندية للعمل في العراق، وفتح أبواب الإسهام في تشييد البنى التحتية وخطط التنمية والمشاريع الاستراتيجية الاقتصادية الكبرى. وبحسب البيان، شهدت المباحثات الاتفاق على تشكيل مجلس تعاون ثنائي شامل بين العراق وهولندا، تتفرع منه لجان تختص بمختلف المجالات، أبرزها لجنة التعاون في مجال الزراعة وتطويرها، وتقنيات المياه والرّي، بما يلبي متطلبات العراق الذي يواجه شحّاً في المياه، وبما يتفق وإجراءات الحكومة التي اتخذتها في هذا الصدد، وفي ضوء الخبرة الواسعة التي تمتلكها الشركات الهولندية في هذا الميدان.

وفي سياق أخر، أعلنت السلطات القضائية العراقية أمس، عن استجواب عائلة الزعيم الأسبق لتنظيم «داعش» الإرهابي، أبو بكر البغدادي، موضحةً أنه تمّت استعادتهم من خارج العراق.

ولم يحدد البيان عدد أفراد عائلة البغدادي الذي ألقي القبض عليهم ولا هويتهم، ولا من أي بلد تمّت استعادتهم.

وذكر البيان أن «السلطات القضائية تمكّنت من استعادة عائلة المجرم الإرهابي أبو بكر البغدادي، وذلك «ضمن خطتها لاستعادة المتهمين بقضايا الإرهاب الهاربين خارج العراق».