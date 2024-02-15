رئيس غانا يقيل 18 وزيرا

ياسر رشاد - القاهرة - الفصل الجماعي لموظفي الخدمة المدنية في غانا هو الإجراء الأكثر أهمية الذي اتخذه الرئيس نانا أكوفو أدو في عام الانتخابات الذي يصادف نهاية ولايته الثانية والأخيرة.

مثل صاعقة من السماء، أعلن مكتب الرئيس أنه أقال وزير المالية كين أوفوري أتا و17 وزيراً ونائب وزير في تعديل وزاري كبير أُعلن عنه في أكرا، العاصمة الغانية، يوم الأربعاء.

وبحسب بيان الرئاسة المؤرخ في 14 فبراير 2024 والموقع من مدير الاتصالات في الرئاسة، يوجين أرهين، فإن التغييرات تدخل حيز التنفيذ على الفور.

وأضاف البيان أن الرئيس أكوفو أدو أعرب شخصيًا عن خالص شكره لكل من الوزراء ونواب الوزراء الذين تمت إقالتهم من الحكومة، على التزامهم وكفاءتهم وتفانيهم وعملهم الجاد خلال فترة عملهم.

وقال مكتبه إن الوزراء المقالين "ساهموا في تنفيذ تفويض الحكومة لشعب غانا على مدى السنوات السبع الماضية، وتمنى لكل منهم النجاح في مساعيه المستقبلية".

وأوضح أن الرئيس أكوفو أدو قدم إلى البرلمان، للحصول على موافقة مسبقة، أسماء الأشخاص الجدد الذين اختارهم بعناية لتعيينهم كوزراء ونواب وزراء دولة، وفقًا للمواد 78 و79 و256، على التوالي، من قانون البلاد دستور.

وبعد التعديل الوزاري، سيخضع تسعة وزراء معينين و13 نائب وزير معين لموافقة البرلمان.