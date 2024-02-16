خالد الجندي: "أنا فخور ببلدي لدورها في دعم غزة" - (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - أعرب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامي، فخره بمصر التي تحرص على الاستمرار في دعم الدولة الفلسطينية.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أمس الخميس: "أحب أن أشيد بدولتي وحقيقي أنا فخور بيها بلدي "قد الدنيا كلها"، مفيش حالة فخر قد مانملكه تجاه هذا البلد المعطاء، مش هتكلم عن نجاحات القيادة السياسية اللي خلت زعماء العالم ييجوا لغاية عندنا، في ضيافة الرئيس السيسي".

وأضاف الجندي، "القيادة السياسية فرضت نفسها على العالم بأسره وده مش هتكلم فيه، ولكن هتكلم إننا رغم مانعانيه من بعض المشكلات الاقتصادية نتيجة الحصار اللي اتفرض علينا، إن مصر مستمرة في معاونة أهالينا في غزة ورفح بشكل منقطع النظير مفيش دولة في العالم عملته".

سبق ودعا الشيخ خالد الجندي، للتبرع لدعم غزة، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية الشعواء عليها وقتل الأطفال والنساء والأبرياء، قائلا: "لدينا جمعيات ومؤسسات جميعها تُشرف عليها الدولة، جمعية الأورمان، بنك الطعام، جمعية حياة كريمة، وغيرها من الجمعيات التي تضمن فيها عدم ضياع مالك وما تريد إرساله".