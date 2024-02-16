رسميا.. انتخاب مصر عضوا بمجلس السلم والأمن الإفريقي لمدة عامين

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة الخارجية، مساء الخميس، انتخاب مصر عضوًا بمجلس السلم والأمن الأفريقي لمدة عامين 2024 - 2026.

وقالت وزارة الخارجية، ي بيان لها، إن مصر حصلت على 44 صوتا من إجمالي 46 صوتًا للدول أعضاء الاتحاد الإفريقي ممن يحق لهم التصويت، وذلك بعد ترشحها لعضوية المجلس عن إقليم دول الشمال.

وأضاف بيان الخارجية أن ذلك القرار يعكس ثقة الدول الإفريقية الشقيقة في قدرات مصر في هذا الملف الحيوي، والتي برزت في العضويات المتعاقبة لمصر في مجلس السلم والأمن الإفريقي وآخرها خلال عامي2020- 2022.

ويعد مجلس السلم والأمن الإفريقي جهازٌ تابعٌ للاتحاد الإفريقي والمسؤول عن تنفيذ قرارات الاتحاد وهو مشابه إلى حد ما لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

ويتم انتخاب أعضاء مجلس السلم والأمن الإفريقي من قبل الجمعية للاتحاد الإفريقي بحيث تعكس التوازن الإقليمي في إفريقيا، فضلًا عن مجموعة متنوعة من المعايير الأخرى، بما في ذلك القدرة على المساهمة عسكريا وماليا للاتحاد، والإرادة السياسية للقيام بذلك، ووجود دبلوماسي فعال في اديس ابابا.

ويتكون مجلس السلم والأمن الإفريقي من 15 بلدا، منها خمسة بلدان يتم انتخابها كل ثلاث سنوات، وعشرة دول لمدة سنتين، يتم إعادة مؤهلة بلدان فور انتهاء ولايتهم، كما أن القوة الإفريقية الجاهزة هو برنامج عسكري يرتبط به.