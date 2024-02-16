شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالتحالف الوطنى: مصر قدمت نموذجا مشرفا فى الإغاثة لدعم الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود السقا، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن كافة المزاعم التي تشكك في فتح معبر رفح من الجانب المصري، نرد عليها بقوافل الإغاثة والخير الذى لم ينقطع، منذ اندلاع الحرب والعدوان على غزة، مضيفا أن مصر كانت من أول الدول التى ساندت الشعب المصري في هذه المحنة، من خلال تجهيز شاحنات الإغاثة في وقت قياسي.

وأوضح عضو التحالف الوطني، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن بالأرقام وبالدلائل فإن حجم المساعدات التى قدمتها مصر للجانب الفلسطيني تزيد عن 80 % من إجمالي المساعدات التى مرت الى غزة، مؤكدا أن مصر قدمت نموذج في الإغاثة تاريخي ومشرف لدعم القضية الفلسطينية.

ورد على رواية غلق معبر رفح قائلا:" مصر لم تغلق معبر رفح ثانية واحد من جانبها وكنا مرابطون على المعبر لضمان تدفق المساعدات الإنسانية لأشقائنا في غزة ".