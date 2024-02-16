"بلومبيرغ": تحالف دولي وعد بتسليم مليون طائرة إلى أوكرانيا في غضون عام

كشف وزير دفاع لاتفيا أندريس سبرودز، عن "تحالف دولي وعد بتسليم مليون طائرة بدون طيار إلى أوكرانيا في غضون عام، حيث تعاني من نقص في الذخيرة وتعقيدات التمويل من واشنطن".
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن أندريس سبرودز قوله: "المهمة الأساسية في الوقت الحالي هي تزويد أوكرانيا بهذه التقنيات الضرورية للغاية، وكذلك ترجيح كفة الميزان، خاصة في ظل استمرار وجود بعض النقص في الذخيرة".
وفي وقت سابق، أفيد بأن لاتفيا قامت بتجميع تحالف من حوالي 20 دولة لتزويد أوكرانيا بآلاف الطائرات المسيّرة الجديدة، ووقعت ريغا وكييف مذكرة تفاهم حول التعاون العسكري من أجل تنفيذ المشاريع في مجال صناعة الدفاع والأمن تنفيذا مشتركا.
من جهتها أعلنت بولندا أمس الخميس انضمامها إلى التحالف الذي أنشأته لاتفيا.
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