"Monoprix" تعود إلى لبنان بالشراكة مع مجموعة "غراي ماكنزي ريتايل"

أعلنت مجموعة "غراي ماكنزي ريتايل"، أنّ "في إطار تعزيز الشّراكات الاستراتيجيّة والانفتاح إلى أسواق عالميّة، وقّعت المجموعة رسميًّا اتفاقيّة امتياز مع سلسلة متاجر "مونوبري" الفرنسيّة العريقة، ترتكز على إدارة العمليّات الخاصّة بالشّركة في ​لبنان​، والتّوسّع من خلال فتح متاجر جديدة للعلامة؛ الّتي تعتزم أن يتمّ أوّلها خلال هذا العام".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذه الشّراكة أتت نتيجة نجاح سلسلة متاجر التّجزئة الفرنسيّة الّتي تتواجد في نحو 85% من البلدات الفرنسيّة، وتنتشر في بلدان شرق أوسطيّة وشمال إفريقيّة عدّة، في إثبات وجودها في السّوق اللّبناني سابقًا، لتستقطب مجدّدًا عشّاق المنتجات الفرنسيّة، من خلال تقديمها الإرث الفرنسي العريق من مواد غذائيّة وغير غذائيّة للسّوق المحلّي".

بالمناسبة، أشار رئيس مجموعة "غراي ماكنزي ريتايل" حسان عزّ الدين، إلى "أنّنا من خلال هذه الشّراكة الجديدة، نجدّد التزامنا المستمر باستقطاب أهمّ العلامات التّجاريّة إلى السّوق اللّبناني، ومدّ المستهلكين بتجربة تسوّق عالمية فريدة، هذه المرّة فرنسية".

ولفت إلى أنّ "هدفنا يرتكز بشكل أساسي من خلال الاستراتيجيّة التّوسعيّة، على الحفاظ على مكانة لبنان كسوق ريادي تتنوّع فيه المنتجات عالية الجودة من أبرز الأسواق، آملين أن تحمل معها المزيد من التّقدّم للسّوق اللّبناني، ليستمرّ بمواكبة أهمّ الأسواق العالميّة في قطاع التجزئة؛ فيعيد إلى لبنان مكانته المميزة".

أمّا المدير الدولي لعلامة "مونوبري" فنسان بايرونيه، فشدّد على "أنّنا على تمام الثّقة بقدرتنا على الاعتماد على مجموعة "غراي ماكنزي ريتايل"، لترويج منتجات علامة "مونوبري" في لبنان، وجدّ فخورين بهذه الشّراكة الجديدة الّتي ستمكّننا أيضًا من المضي قدمًا في تقدّمنا على صعيد عالمي".

وذكرت المجموعة أنّ "هذا الاستحواذ يندرج ضمن الشّراكات الّتي تقوم بها مجموعة "غراي ماكنزي ريتايل"، للنّهوض ب​الاقتصاد اللبناني​ والقطاع ككلّ، كذلك تقديم أفضل المنتجات ذات الجودة العالية للمستهلك اللّبناني وتلبية الأذواق كافّة، وقد استهدفت هذه المرّة محبّي المنتجات الفرنسيّة، انطلاقًا من عشق اللّبنانيّين التّاريخي للإرث الفرنسي من مواد غذائيّة، أدوات منزليّة، عطور، هدايا؛ إضافةً إلى منتجات ومستلزمات أخرى".