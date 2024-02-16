"الأرصاد" تكشف طقس الساعات المقبلة: أمطار تصل رعدية بهذه الأماكن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة للأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس خلال الساعات المقبلة اليوم الجمعة على كافة الأنحاء.

زتوقعت "غانم" في تصريحاتها إلى "الخليج 365" سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة رعدية أحيانا على باقي المحافظات الداخلية، مثل: "مدن القناة، وسيناء"، وبعض الأماكن من شمال سيناء وجنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد.

ولفت إلى أن اليوم يشهد فرص سقوط أمطار لكن بكميات منخفضة عن أمس الخميس، لافتة إلى أن المنخفض الجوي لا يزال يؤثر على حالة الطقس في مصر بصفة عامة.

وأكدت أن هناك استمرارًا في انخفاض قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار والليل، إذ تكون الأجواء مائلة للبرودة فترة النهار شديدة البرودة بشكل كبير خلال فترة الليل خاصة فترات الليل المتأخر.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد كشفت عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة، لافتة إلى أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة.