بعد موجة الطقس السئ.. موعد تحسن الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد تحسن الأحوال الجوية، بعد فترة الطقس السئ التي شهدتها البلاد اليومين الماضيين.

وأكدت في تصريحات لمصراوي، أن هناك نشاطا للرياح اليوم في كافة المحافظات مما يتسبب في انخفاض قيم درجات الحرارة، إذ أنه من المتوقع أن يكون هناك تحسنا تدريجيا غدًا السبت.

ولفتت إلى أن هناك توقعات بانخفاض لكميات الأمطار ومن هنا يتحسن الطقس خلال الأسبوع المقبل من خلال ارتفاعات في قيم درجات الحرارة بدءً من يوم السبت على مدار الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أنه من المتوقع استمرار التقلبات الجوية اليوم، مع استمرار فرص الأمطار الغزيرة في السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري مثل محافظات: "مطروح، والإسكندرية، وكفر الشيخ، ودمياط، وبورسعيد، والبحيرة، والدقهلية".

وتوقعت، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة رعدية أحيانا على باقي المحافظات الداخلية، مثل: "مدن القناة، وسيناء"، وبعض الأماكن من شمال سيناء وجنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، لافتا إلى أن اليوم يشهد فرص سقوط أمطار لكن بكميات منخفضة عن أمس الخميس.

وأشارت إلى أن المنخفض الجوي لا يزال يؤثر على حالة الطقس في مصر بصفة عامة، لافتة إلى أنه استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار والليل، إذ تكون الأجواء مائلة للبرودة فترة النهار شديدة البرودة بشكل كبير خلال فترة الليل خاصة فترات الليل المتأخر.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد كشفت عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة، لافتة إلى أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)