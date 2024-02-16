البيت الأبيض: بايدن حذر نتنياهو من الهجوم على رفح

الشارقة - اميمة ياسر - قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من مغبة شن هجوم على مدينة رفح بقطاع غزة دون خطة لسلامة المدنيين.

وأوضح البيت الأبيض، خلال بيان، اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين بايدن ونتنياهو، حيث ناقش الجانبان المفاوضات المتعلقة بصفقة تبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال بايدن إن إدارته تعمل جاهدة على إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تهاجم مدينة رفح جنوب قطاع غزة دون خطة ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ لضمان سلامة المدنيين، لكنه لم يبد اعتراضا على شن الهجوم من حيث المبدأ.

وتفيد تقديرات بأن نحو مليون و400 ألف مدني محاصرون في رفح من الجانب الفلسطيني، فيما يحذر المجتمع الدولي من أن الهجوم على المدينة سيؤدي لمأساة جديدة وكبيرة.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.