بن غفير: ما يحدث في غزة يجب أن يحدث في لبنان أيضًا

أشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى أنّ "ما يحدث في غزة يجب أن يحدث في لبنان أيضًا".

ولفت، في تصريح صحفي من موقع إطلاق النار في كريات ملاخي، إلى أنّ "هذه العملية تثبت مرة أخرى أن توزيع السلاح ينقذ حياة الإسرائيليين وسوف نسلح السكان".

وكانت قد أفادت هيئة البث الإسرائيلية، عن سقوط قتيلين و4 جرحى في إطلاق النار بكريات ملاخي شرق أسدود.