وزراء تحالف الساحل: يؤكدون انسحاب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - ووصل وزيرا الدفاع والخارجية من مالي والنيجر إلى عاصمة بوركينا فاسو، لعقد اجتماع بين الدول الثلاث.

ويأتي ذلك بعد أسابيع فقط من انسحابهم من الإيكواس، ويقوم الأعضاء الثلاثة في تحالف دول الساحل الآن بوضع الخطوات اللازمة لإنشاء اتحاد كونفدرالي ثلاثي الولايات.

وقال المتحدث باسم التحالف، عبد الله مايغا، إن الأعضاء الثلاثة أكدوا التزامهم المشترك بالانسحاب من إيكواس دون تأخير ومواصلة التعاون في إطار التحالف، الذي تم تشكيله في سبتمبر الماضي.

وأضاف مايغا، أن الوزراء كانوا يجتمعون للتحضير لإنشاء الاتحاد الكونفدرالي المقترح، مشيرًا إلي أن كما تعلمون، نحن هنا في واغادوغو كجزء من التحضيرات لقمة رؤساء دول تحالف الساحل، التي من المقرر أن تعقد قريبا، "قبل اجتماعنا، كان لدى خبرائنا من البلدان الثلاثة الوقت لتبادل وجهات النظر حول عدد من الوثائق، لذلك كان من الطبيعي أن نأتي ونقدم تقريرا إلى سعادة النقيب تراوري، ثم الاستفادة من نصائحه وتوصياته الحكيمة للمساعدة في تحقيق الرؤية المشتركة لرؤساء الدول الثلاثة، وهي: بوركينا فاسو ومالي والنيجر".

كما أكد الوزراء التزامهم المشترك بالانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا دون تأخير ومواصلة التعاون في إطار الحلف الذي تشكل في سبتمبر الماضي.

وكان القرار الذي اتخذ في نهاية يناير كانون الثاني بالانسحاب ضربة قوية للكتلة الواقعة في غرب أفريقيا.

وقالت الدول الثلاث إنها ستخرج بأثر فوري بسبب العقوبات "غير الشرعية وغير الإنسانية وغير المسؤولة" التي فرضتها عليها إيكواس.

وكان الاتحاد قد فرض عقوبات، على دول الساحل في أعقاب الانقلابات هناك.