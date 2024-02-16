رئيس مستوطنة مرغليوت: الوضع كارثي نعيش بدون كهرباء منذ أمس

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن رئيس مستوطنة مرغليوت أكد أن الوضع ليس هادئًا أبدًا، هذا الصباح.

وأضاف رئيس مستوطنة مرغليوت، أن جاءهم بلاغ عن سقوط صاروخ مضاد للدبابات، وما زلوا يبحثون عنه، مشيرا إلى أنهم بلا كهرباء منذ الأمس، ولا أحد يجرؤ على التجول، وليس هناك سوى الفرقة الاحتياطية وبعض المدنيين الذين يأتون لتشغيل الماشية.

قالت وسائل إعلام عبرية، إن الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظرت ومنعت نشر أي تفاصيل حول عدد القتلى في عملية إطلاق النار في مستوطنة كريات ملاخي، وطلبت من عدة قنوات حذف ما تناقلته قبل قليل.

وأعلن جهاز نجمة داوود الحمراء: أن 6 جرحى في عملية إطلاق نار قرب كريات ملاخي، و 1 بحالة حرجة، 3و بحالة خطيرة، و 2 بحالة متوسطة، ولم يُعلن عن قتلى بعد.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن منفذ هجوم إطلاق النار من سكان مخيم شعفاط في القدس الشرقية.