زيمبابوي.. الحكم على معارض بالسجن تسعة أشهر

ياسر رشاد - القاهرة - تغريم سياسي معارض بارز في زيمبابوي، جوب سيخالا، وحكم عليه بالسجن لمدة تسعة أشهر مع وقف التنفيذ بعد إدانته بنشر أكاذيب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأصدر قاضي هراري فيريسي تشاكانيوكا الحكم على المشرع السابق في زينجيزا ويست، بشرط ألا يرتكب جريمة مماثلة.

كما تم تغريم سخالة ، الذي أدين الأسبوع الماضي بنقل الأكاذيب ، بمبلغ 500 دولار أمريكي يتم دفعه بحلول 4 مارس 2024 ، وإلا فسوف يقضي شهرين في السجن.

وردا على الحكم، قال هاريسون نكومو محامي سيخالا إنه ما كان ينبغي توجيه الاتهام إلى موكله في المقام الأول بموجب قانون قضت المحكمة العليا منذ فترة طويلة بأنه غير دستوري.

قال نكومو «سنقدم استئنافنا كتسجيل لاستيائنا من الحكم، نحن نختلف معه، ليس له أساس، إنه غير سليم، القانون لم يعد موجودا ومن الخطأ أن تدين المحكمة شخصا على أساس قانون لم يعد موجودا إن تأثير شطب قسم من قبل المحكمة الدستورية يعني أنه ميت، وكيف لا ينعش بأي حال من الأحوال أنه غير قادر على ذلك».

سيخالا، مسؤول صريح في حزب تحالف المواطنين من أجل التغيير المعارض الرئيسي وعضو سابق في البرلمان. وينظر إليه الكثيرون على أنه وجه مقاومة حزب زانو-بي إف الحاكم في زيمبابوي والرئيس إيمرسون منانغاغوا واعتقل في يونيو 2022 بعد مقتل وتقطيع ناشط من حزبه.

أنكر سخالة التهم، قائلا إنه كان ببساطة يتصرف كمحامي للعائلة ويساعدهم في محاولة العثور على علي. تم اكتشاف أجزاء جسدها في وقت لاحق في بئر.

وأدين سيخالا البالغ من العمر 52 عاما بهذا في يناير كانون الثاني وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ يقول المحامون إنه يعني أنه يمكن الآن إطلاق سراحه من سجن تشيكوروبي شديد الحراسة والمكتظ.

تم إطلاق سراح السياسي للتو من ما يقرب من عامين من الاحتجاز السابق للمحاكمة بتهم غير ذات صلة. ويتهم الحكومة بتسليح المحاكم، ويواجه مثولا آخر يوم الجمعة.