تحرير 65 ألف مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد.. أبرزها تجاوز السرعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - عن تحرير 26556 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية (654) مخالفة السير بدون تراخيص، (58) دراجة نارية مخالفة، (17602) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (19) مخالفة موقف عشوائي، (552) مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(18) مخالفة شروط التراخيص.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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