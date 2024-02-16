"الريجي" ضبطت منتجات تبغية مهرّبة ومزوّرة

ضبطت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، بنتيجة عملية دهم في مناطق المصنع ومجدل عنجر وحيّ السلّم والجامعة اللبنانية وصفير والجاموس والكفاءات، كميات من المصنوعات التبغية المهربة والمعسّل المهرّب والمزوّر والتنباك العجمي المهرّب ، بالإضافة إلى السجائر الالكترونية vape .

وافادت في بيان، بأن "محاضر ضبط سُطرت بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص".