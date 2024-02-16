أفادت هيئة البث الإسرائيلية، عن توتّر كبير ساد اجتماع مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي أمس الجمعة، كاشفة عن أنّ الوزيرين في مجلس الحرب غادي آيزنكوت وبيني غانتس هددا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بحلّ حكومة الحرب.
ويأتي ذلك في وقت تزداد فيه الخلافات بين المسؤولين الإسرائيلين مع استمرار الحرب على غزة، حول التعامل مع ملفات صفقة تبادل الأسرى وشنّ عملية عسكرية في رفح.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: غانتس وآيزنكوت هددا نتانياهو بحل حكومة الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.