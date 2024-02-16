هيئة البث الإسرائيلية: غانتس وآيزنكوت هددا نتانياهو بحل حكومة الحرب

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، عن توتّر كبير ساد اجتماع مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي أمس الجمعة، كاشفة عن أنّ الوزيرين في مجلس الحرب غادي آيزنكوت وبيني غانتس هددا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بحلّ حكومة الحرب.

ويأتي ذلك في وقت تزداد فيه الخلافات بين المسؤولين الإسرائيلين مع استمرار الحرب على غزة، حول التعامل مع ملفات صفقة تبادل الأسرى وشنّ عملية عسكرية في رفح.