البيت الأبيض يؤكد على عدم التهجير القسري للفلسطينيين من غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال البيت الأبيض، إن كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي شددت خلال لقائها الرئيس الإسرائيلي على أهمية حماية المدنيين وزيادة المساعدات إلى غزة.

وأضاف البيت الأبيض، أن هاريس أكدت أن أي عملية في رفح لا ينبغي أن تمضي دون خطة موثوقة لضمان سلامة أكثر من مليون شخص، مؤكدة على عدم التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إنه يجب التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة لإطلاق سراح الأسرى.

وأضاف بايدن، نأمل ألا تشن إسرائيل غزوا بريا واسعا، موضحا أن العمل من أجل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة متواصل وما زلنا نأمل في إنجازه.