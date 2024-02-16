مصدر مسئول ينفي اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قال مصدر مسئول بهيئة المعابر والحدود في غزة، إنه لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وذلك بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

وأوضح المصدر، مساء اليوم الجمعة، أن مجموعة من المواطنين النازحين بجوار معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، أشعلوا إطارات السيارات أمام البوابة الرئيسية للمعبر.

وذكر أن النازحين قاموا بعد إشعال إطارات السيارات، بفتح بوابة المعبر والاعتداء على شاحنات تحمل مساعدات غذائية كانت في طريقها للقطاع.

وأكد أنه تم إرسال دوريات تابعة للشرطة الفلسطينية لضبط الوضع الميداني وتأمين شاحنات المساعدات.