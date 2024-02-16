بلينكن : لا يزال من الممكن التوصل لاتفاق هدنة في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس 15 فبراير 2024، إنه "لا يزال من الممكن" التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة في غزة وإطلاق سراح رهائن.

وقال بلينكن، في تيرانا إلى جانب رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، وفق "فرانس برس": "نحن نعمل على ذلك بشكل مكثف، وأعتقد أنه لا يزال من الممكن" التوصل إلى اتفاق، بينما تتواصل المحادثات بين الوسطاء في القاهرة.

وأضاف: "نحن ملتزمون للغاية ببذل كل ما في وسعنا للمضي قدما ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق".

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الخارجية الأميركية تأكيدها أن هناك بعض القضايا "الصعبة جدا" التي يتعين حلها، وأن أميركا تعمل مع قطر وإسرائيل ومصر على المحادثات بشأن الرهائن للتوصل إلى اتفاق.

وجرت مباحثات في القاهرة، الثلاثاء، بين مدير وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، ورئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومسؤولين مصريين.

المصدر : وكالات