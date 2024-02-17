ابنة أبو بكر البغدادي: انصدمت صدمة كبيرة عندما رأيت والدي يعلن دولة الخلافة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت أميمة ابنة أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الأسبق إنها انصدمت صدمة كبيرة عندما رأت والدها يعلن دولة الخلافة.

تابعت ابنة البغدادي في مقابلة مع العربية: "أخي يمان مات مقتولا برفقة أبي، بينما أخي حذيفة كان يشارك أبي نفس الأفكار وقام بتفجير نفسه".

وأضافت أميمة "صدمت صدمة كبيرة عندما شاهدت والدي في التلفزيون يعلن خلافة داعش من مسجد النوري في الموصل"، مضيفة أنه عاد إلى المنزل بعد أسبوع من هذه الخطبة.

كما أشارت: "حين سألته عما فعله ضحك".

ولفتت إلى أن حياة أسرة البغدادي "خضعت لتشديدات أمنية عقب إعلان دولة الخلافة"، موضحة "لم يكن مسموحا لنا بالخروج للحديقة، خوفا من الطائرات".

فيما كشفت عن أنه لم يكن هناك أي اختلاط بجيرانهم، لكنها أشارت إلى أنها "رأت الزوجة السورية للقيادي في التنظيم أبو محمد العدناني مرة واحدة فقط".

وكانت أرملته كشفت في مقابلة أمس، أن زعيم داعش الأسبق اتخذ أكثر من 10 سبايا من الإيزيديات، واصفة هوسه وأنصاره بالنساء، حتى تحولت "دولة الخلافة" المزعومة إلى دولة نساء.

كما روت خوفه وقلقه الشديد من المسيرات الأمريكية التي كانت تترصد وتصطاد قادة التنظيم الذي بث الرعب في سوريا والعراق لسنوات.

إلى ذلك، كشفت أنه كان لديه 11 ولداً، قتل واحد منهم في سوريا بعدما فجر نفسه، فيما اعتقل آخرون بالعراق مؤخرا.

يذكر أن زعيم التنظيم الذي بسط سلطته على مساحات شاسعة في العراق وسوريا عام 2014، معلناً "خلافته" المزعومة حينها، وفارضاً قوانينه المتطرفة، قتل في أكتوبر 2019، بعد تنفيذ الولايات المتحدة عملية خاصة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

واندحر التنظيم عام 2017، حين أعلنت بغداد الانتصار عليه وهزيمته، إلا أن بعض خلاياه لا تزال تنشط في بعض المناطق المتفرقة.