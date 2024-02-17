ترامب يندّد بمحاكمة "صورية" بعد الحكم الصادر بحقه في قضية احتيال في نيويورك

ندّد الرئيس السابق دونالد ترامب بمحاكمة "صورية" بعدما أمره قاض في نيويورك بتسديد غرامة مالية بـ355 مليون دولار ومنعه من إدارة شركات في الولاية لثلاث سنوات بعدما خلص إلى تحميله المسؤولية في قضية احتيال.

وجاء في بيان للرئيس الأميركي السابق على منصته تروث سوشل أن "هذا القرار صوري تماما وبالكامل"، واصفا القاضي بأنه "ملتو" والمدعية العامة بأنها "فاسدة بالكامل".

وفي السياق، ندّدت محامية لدونالد ترامب بالحكم القضائي الصادر بحق موكّلها والذي أمره بتسديد غرامة مالية بـ355 مليون دولار ومنعه من إدارة شركات في نيويورك لثلاث سنوات.

وجاء في بيان للمحامية ألينا هابا على منصة إكس أن "هذا الحكم هو ظلم بكل بساطة ووضوح"، مضيفة "إنه تتويج لحملة اضطهاد ذات دوافع سياسية مستمرة منذ سنوات عدة ترمي إلى القضاء على دونالد ترامب".