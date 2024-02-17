بايدن: لا يمكن للولايات المتحدة دعم أوكرانيا بالذخيرة دون موافقة الكونجرس

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يمكن للولايات المتحدة تقديم الدعم اللازم لأوكرانيا دون موافقة الكونجرس الأمريكي على حزمة المساعدات المالية التي طلبها، وفق روسيا اليوم.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الولايات المتحدة ستتمكن من تزويد أوكرانيا بالذخيرة دون موافقة الكونجرس على حزمة المساعدات بقيمة 60 مليار دولار، أجاب بايدن بـ"لا".

ووفقا لبايدن فإن مجلس النواب بحاجة إلى التدخل الفوري في هذا الوضع، لكنه دخل في عطلة لمدة أسبوعين، واشتكى قائلا: "لقد غادروا في إجازة لمدة أسبوعين! بماذا يفكرون؟ يا إلهي! كم هذا سخيف".

وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق على مشروع قانون بقيمة 95 مليار دولار يتضمن مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان منها 61 مليار دولار لأوكرانيا، بعد أسبوع من النقاش وأربعة أشهر من الجدل حول طلب الرئيس بايدن تمويل الحرب في أوكرانيا، الذي قدمه إلى الكونجرس أكتوبر الماضي، ويتجه التشريع الآن إلى مجلس النواب لإقراره.

وفي البداية، كانت الأموال المخصصة لتجديد المساعدات لأوكرانيا، ودعم إسرائيل وتايوان، في حزمة واحدة مع تمويل تدابير حماية الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، لكن الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ قررت الفصل بين القضيتين. لأنها متأكدة من استحالة الاتفاق مع الجمهوريين بشأن إصلاح الحدود والهجرة.

وتحاول الإدارة الأمريكية تمرير تشريع بشأن المساعدات الأمنية لمختلف الدول، بما فيها أوكرانيا، منذ أكتوبر الماضي، حيث طلب الرئيس جو بايدن من الكونجرس المصادقة على تمويل بحجم 106 مليارات دولار، لكن الخلافات بشأن أمن الحدود ومحاربة الهجرة عطلت التشريعات حول تمويل مساعدات إضافية لأوكرانيا حتى الآن.