«ميونيخ للأمن»..أزمة أوكرانيا وحرب غزة تتصدران مخاوف العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - ميونيخ (الاتحاد، وكالات)

انطلقت أمس، أعمال الدورة الـ 60 من مؤتمر «ميونيخ للأمن» الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم، بمشاركة أكثر من 100 رئيس دولة وحكومة ووزير دفاع وخارجية ومنظمات المجتمع المدني.

وافتتح رئيس المؤتمر كريستوف هويتسغن المؤتمر الذي يعقد بمدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا.

ويتناول المؤتمر عدداً من القضايا الأمنية الدولية منها الحرب في غزة وأزمة أوكرانيا بالإضافة إلى الأزمات في القرن الإفريقي وآليات تعزيز دور القانون الدولي في النزاعات والتحديات الأمنية التي تفرضها التغيرات البيئية والأمن الغذائي والهجرة والتحديات والفرص التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.

ووفق برنامج المؤتمر، فإن قائمة أبرز الحاضرين في المؤتمر تضمنت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ونائب الرئيس الأميركي كاميلا هاريس، إضافة إلى عشرات المسؤولين الدوليين.

واستهلت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، حديثها، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، بطمأنة الحلفاء الغربيين على استمرار التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وقالت هاريس، إن الولايات المتحدة لن تتراجع أبداً عن التزاماتها في «الناتو» التي تم وضعها بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد أقل من أسبوع على إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أنه «لن يدافع عن حلفاء الناتو الذين فشلوا في إنفاق ما يكفي على الدفاع».

وأضافت هاريس، أن «التزامنا ببناء التحالفات والحفاظ عليها ساعد أميركا على أن تصبح أقوى دولة في العالم وأكثرها ازدهاراً».

وأشارت إلى أن عدد دول «الناتو» التي حققت هدف الإنفاق الدفاعي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي تضاعف منذ أن أصبح بايدن رئيساً في عام 2021.

وتابعت نائبة الرئيس الأميركي: «لا أخطاء، سيكون الشعب الأميركي على قدر الحدث، وستواصل الولايات المتحدة القيادة».

وقالت هاريس، خلال كلمتها، إنه لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط، ولا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من دون حل الدولتين.

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن مسؤولين من الدول الأوروبية التي تساعد في تمويل السلطة الفلسطينية، ودول عربية سيجتمعون على هامش مؤتمر ميونيخ، لبدء مناقشة مستقبل العلاقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين بعد توقف محتمل لإطلاق النار في غزة.

وأضاف كاميرون في تصريحات أمام مجلس اللوردات البريطاني: «هناك أشياء كثيرة نحتاج أن نبدأ الحديث عنها الآن، سواء كان الأمر يتعلق بكيفية تقديم أفق سياسي للناس في الأراضي الفلسطينية، أو في الواقع، كيف نتعامل مع المخاوف الأمنية لإسرائيل».

والتقى وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن أمس، ونظيره الصيني وانغ يي على هامش مؤتمر ميونيخ.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود التي تبذلها بكين وواشنطن بهدف إضفاء الاستقرار على العلاقة بين البلدين، استكمالاً لقمة بين الرئيسين الأميركي والصيني عقدت في نوفمبر الفائت في كاليفورنيا. ولم يدل الوزيران بأي تصريح للصحافيين.