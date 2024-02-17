محكمة بنيويورك تغرم ترامب 355 مليون دولار

ياسر رشاد - القاهرة - لاتهامه بالاحتيال

السبت 17/فبراير/2024 - 07:31 ص 2/17/2024 7:31:08 AM

بعد اتهامه المباشر بالاحتيال، قضت محكمة بنيويورك بتغريم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبلغ 354.9 مليون دولار عقابا على مبالغته الاحتيالية في تقدير ثروته الصافية لخداع المقرضين.

ومنع القاضي آرثر إنجورون أيضا، في قرار حاد اللهجة صدر بعد محاكمة مثيرة للجدل استمرت ثلاثة أشهر في مانهاتن، ترامب، الذي يخوض سباق ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة هذا العام، من العمل كمسؤول أو مدير لأي شركة في نيويورك لمدة ثلاث سنوات، بينما تعهدت محامية الرئيس السابق ألينا هابا بالاستئناف.".

واتهمت الدعوى القضائية، التي رفعتها ليتيتيا جيمس المدعية العامة في نيويورك، ترامب وشركات عائلته بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بنحو 3.6 مليار دولار سنويا على مدار عقد لخداع المصرفيين لمنحه شروط قروض أفضل، في وقت وصف الرئيس السابق، الذي يواجه اتهامات جنائية في أربع قضايا أخرى، الدعوى القضائية بأنها ثأر سياسي من الديمقراطية جيمس.