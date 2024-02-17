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"التحالف الدولي" يجري تدريبات عسكرية جديدة بشرق سوريا

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محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق- (د ب أ)

أجرت قوات "التحالف الدولي"، صباح اليوم السبت ، تدريبات عسكرية، في منطقة حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي شرق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ، في بيان صحفي اليوم: "سمع دوي انفجارات في المنطقة، نتيجة استخدام الذخيرة الحية والأسلحة الثقيلة، وذلك لرفع الجاهزية والكفاءة القتالية لقواتها في مواجهة الهجمات، في ظل استمرار الاستهدافات المتبادلة بين التحالف والميليشيات التابعة لإيران داخل الأراضي السورية".

وأشار المرصد إلى "استهداف المجموعات المدعومة من إيران ، يوم الثلاثاء الماضي، حقل العمر النفطي بريف دير الزور أكبر قاعدة أمريكية في سوريا، برشقة صاروخية، حيث سقط بعض الصواريخ في القرية الخضراء القريبة من الحقل".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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