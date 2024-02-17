الطقس غدًا غائم مع امطار وحرارة متدنية وثلوج على ارتفاع الـ1700 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجويّة، أن يكون الطقس يوم غد الأحد غائمًا جزئيًا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات، وبقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، حيث تتساقط أمطار متفرقة صباحا مع حدوث انفراجات، وتشتد غزارة الأمطار بدءا من بعد الظهر وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.

وفي الحال العامة، يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة والذي يحمل معه أمطار وثلوج ورياح ناشطة وعواصف رعدية، ويخف تأثيره بدءا من مساء الإثنين ويستقر تدريجيا صباح يوم الأربعاء، مع تحذير من سلوك الطرق الجبلية فوق الـ1700 متر بسبب تراكم الثلوج، مع ملاحظة بأنّ معدّل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و19 درجة، طرابلس بين 9 و18 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

والطقس المتوقع في لبنان اليوم السبت غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر يدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة مع حدوث انفراجات، كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1600 متر وما فوق نهارا ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ارتفاع الـ1500 متر.

أما طقس الأحد فغائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات، وبقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة صباحا مع حدوث انفراجات، تشتد غزارةالأمطار بدءا من بعد الظهر وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ال 1500 متر.

وطقس الإثنين غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات واستقرار درجات الحرارة دون معدلاتها، تتساقط أمطار متفرقة مع حدوث انفراجات، وتنهمر الثلوج الخفيفة بدءا من ارتفاع الـ1700 متر وما فوق نهارا ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لحدود الـ1500 متر.

أما طقس الثلاثاء فغائم جزئيا الى غائم أحيانا وضباب عل المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، مع امطار محلية متفرقة وحدوث انفراجات واسعة نهارا، تتركز الأمطار مساء شمال البلاد والتي تكون غزيرة ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على المرتفعات الشمالية التي تعلو عن 1600 متر.