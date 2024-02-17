انت الان تتابع خبر هنية: لن نقبل بأقل من وقف كامل للعدوان والانسحاب من غزة والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال هنية في بيان "لن نرضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان وانسحاب الجيش الإسرائيلي خارج قطاع غزة ورفع الحصار الظالم عن شعبنا وتوفير المأوى الآمن والمناسب للنازحين والمشردين بسبب جرائم الاحتلال وعودة النازحين خاصة إلى شمال القطاع ووقف سياسة التجويع الهمجية والالتزام بإعادة الإعمار".



وأضاف "حركة حماس تتعامل بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع المفاوضات الجارية إلا أنها لن تفرط بتضحيات شعبنا العظيمة وإنجازات مقاومته الباسلة.. سوف نعمل بكل الوسائل المتاحة من أجل وقف حمام الدم الذي يقوم به العدو على مدار الساعة ضد شعبنا الأعزل".

