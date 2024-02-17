حزب الله يقصف موقع السماقة الإسرائيلي جنوبي لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة جنوبي لبنان.

وقال حزب الله: أطلقنا صاروخين باتجاه موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة جنوبي لبنان.

على جانب آخر، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أنه لن يُقبل بأقل من وقف كامل للعدوان وانسحاب جيش الاحتلال من غزة ورفع الحصار الظالم.

وحمل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خلال تصريحات صحفية، إسرائيل مسؤولية عدم إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف، أن تحقيق صفقة تبادل أسرى يتم فيها الإفراج عن قدامى الأسرى هو هدف من أهداف المفاوضات، لافتا إلى أن الحركة تتعامل مع المفاوضات بمسؤولية ولن تفرط بتضحيات شعبنا وإنجازات المقاومة.

وقالت القناة 13 العبرية، إن هناك توقعات بأن يغادر وفد إسرائيلي إلى قطر الأسبوع المقبل لمناقشة صفقة تبادل أسرى جديدة.

على جانب آخر، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة "إكس"، اليوم السبت، إنه "خلال ساعات الليلة الماضية، قصف جيش الدفاع بالمدفعية وأغار على مستودع أسلحة للجيش السوري في منطقة محجة (في محافظة درعا)".

وأضاف المتحدث أن ذلك جاء "ردا على عملية إطلاق قذائف صاروخية من الأراضي السورية باتجاه جنوب هضبة الجولان، والتي لم تعبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".