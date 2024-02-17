اليمن: غارة أمريكية بريطانية على منطقة رأس عيسى في الحديدة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وسائل إعلام يمنية، أن القوات الأمريكية والبريطانية شنت منذ قليل، غارة جوية استهدفت منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة في اليمن.

وقررت الولايات المتحدة مساء يوم الجمعة، إدخال قرار تصنيف جماعة الحوثي اليمنية كـ"منظمة إرهابية" حيز التنفيذ.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها على منصة إكس، إن هذا القرار جاء ردًا على الهجمات المتكررة التي نُفذت على السفن المدنية في البحر الأحمر.

وأضافت الوزارة، أن الولايات المتحدة ستستمر في التزامها بتوفير المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

وعلق الناطق باسم جماعة الحوثي، محمد عبد السلام، عبر منصة "إكس"، على القرار معتبرا انه يعكس "نفاقًا مكشوفًا ومفضوحًا" من قِبَل الولايات المتحدة.