حريق داخل مصنع مواسير في العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - الخليج 365:

تمكنت قوات الحماية المدنية في مديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب في مجموعة مخلفات داخل مصنع مواسير في المنطقة الصناعية الثالثة بدائرة ونطاق قسم شرطة أول العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع مواسير في المنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

المعلومات الأولية بينت نشوب الحريق في مجموعة من المخلفات داخل المصنع، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.