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القبض على ارهابي في واسط

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "حسب توجيهات وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عادل عباس الخالدي وبأشراف قائد شرطة محافظة واسط اللواء الركن محمد قاسم الفهد، بضرورة القبض على الاشخاص المطلوبين والخارجين عن القانون، تمكنت مفارز قسم السيطرات والطرق الخارجية من القاء القبض متهم مطلوب قضائياً وفق احكام المادة (٤ارهاب) من قانون العقوبات العراقي".

وأضافت، انه "جاء ذلك خلال الممارسات الأمنية التي تجريها تشكيلات شرطة واسط لملاحقة المطلوبين وتنفيذ مذكرات القاء القبض"، مشيرة الى انه " تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى المركز المختص".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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