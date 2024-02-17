روسيا تعلن تقدم قواتها في الجبهة الشرقية

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت روسيا، اليوم السبت، إن قواتها حققت تقدماً على خط المواجهة الممتد لألف كيلومتر مع انسحاب القوات الأوكرانية من بلدة أفدييفكا.

وأحرزت القوات الروسية توغلات على حساب القوات الأوكرانية على الخطوط الأمامية في اتجاهات مختلفة، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وتقع أفدييفكا في منطقة دونباس الصناعية على بعد 15 كيلومتراً إلى الشمال من مدينة دونيتسك.

ويقول مسؤولون روس وأوكرانيون، إن المعركة من أجل أفدييفكا أزهقت آلاف الأرواح، لكن أياً من الطرفين لم يعلن أرقام القتلى.

تشكل أفدييفكا المفتاح لهدف روسيا المتمثل في تأمين السيطرة الكاملة على منطقتي دونيتسك ولوجانسك في شرق أوكرانيا. وهما من بين المناطق الأوكرانية الأربع التي تقول روسيا إنها ضمتها.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن مشاهد فوضوية ظهرت مع انسحاب القوات الأوكرانية التي نفدت ذخيرة جنودها.

كان الجنرال أولكسندر سيرسكي، قائد الجيش الأوكراني الجديد قد أقرّ، في وقت سابق اليوم السبت، أن قوات بلاده انسحبت من بلدة أفدييفكا في شرق البلاد.

وأعلن سيرسكي، في منشور على موقع «فيسبوك»، الانسحاب فيما تأخرت المساعدات العسكرية الأميركية لشهور انتظاراً لموافقة الكونغرس.