أمريكا تجدد التزامها بدعم الليبيين لتحقيق تطلعاتهم باختيار حكومة موحدة

ياسر رشاد - القاهرة -

جددت أمريكا، التزامها بدعم الليبيين من الشرق والغرب والجنوب في جهودهم؛ لتحقيق تطلعاتهم الطويلة الأمد؛ نحو اختيار حكومة موحدة؛ تضمن التنمية المتساوية لجميع مناطق البلاد.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند - في تدوينة عبر منصة "إكس"، ونقلتها وكالة الأنباء الليبية (وال) - إن بلاده تشجع بقوة جميع القادة الليبيين على تنحية خلافاتهم جانبًا، ومنح الأولوية للصالح العام والمشاركة في حوار صادق؛ يقود ليبيا نحو لحظة محورية جديدة في تاريخها ومستقبل أفضل يستحقه الشعب الليبي.

وأكد نورلاند أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في تعزيز شراكتها مع جميع سكان ليبيا في الشرق والغرب والجنوب.