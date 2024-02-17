اخبار العالم

أمريكا تجدد التزامها بدعم الليبيين لتحقيق تطلعاتهم باختيار حكومة موحدة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة -  

جددت أمريكا، التزامها بدعم الليبيين من الشرق والغرب والجنوب في جهودهم؛ لتحقيق تطلعاتهم الطويلة الأمد؛ نحو اختيار حكومة موحدة؛ تضمن التنمية المتساوية لجميع مناطق البلاد.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند - في تدوينة عبر منصة "إكس"، ونقلتها وكالة الأنباء الليبية (وال) - إن بلاده تشجع بقوة جميع القادة الليبيين على تنحية خلافاتهم جانبًا، ومنح الأولوية للصالح العام والمشاركة في حوار صادق؛ يقود ليبيا نحو لحظة محورية جديدة في تاريخها ومستقبل أفضل يستحقه الشعب الليبي.

 

وأكد نورلاند أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في تعزيز شراكتها مع جميع سكان ليبيا في الشرق والغرب والجنوب.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا