لبنان تشيع شهداء مدينة النبطية بعد المجزرة الإسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة - شيعت مدينة النبطية في لبنان، شهداء المجزرة التي ارتكبتها اسرائيل في 14 شباط في مأتم شعبي حاشد .

وارتقى من مدينة النبطية، 7 من عائلة "برجاوي" هم: "حسين احمد ضاهر برجاوي، وزوجته أمل محمود عودة، وابنتيهما أماني وزينب حسين برجاوي، وفاطمة احمد برجاوي، وغدير عباس ترحيني ، ومحمود علي عامر"، في غارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت منزله في المدينة.

على جانب آخر، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" التجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوها ‏إصابة مباشرة.

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:00 من بعد ظهر يوم السبت 17-‌‏02-2024 التجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوها ‏إصابة مباشرة. ‏

‏كما قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخيّة ‏وأصابوه إصابة مباشرة.