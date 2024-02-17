لبنان تشيع شهداء مدينة النبطية بعد المجزرة الإسرائيلية

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ياسر رشاد - القاهرة - شيعت مدينة النبطية في لبنان، شهداء المجزرة التي ارتكبتها اسرائيل في 14 شباط في مأتم شعبي حاشد .
وارتقى من مدينة النبطية، 7 من عائلة "برجاوي" هم: "حسين احمد ضاهر برجاوي، وزوجته أمل محمود عودة، وابنتيهما أماني وزينب حسين برجاوي، وفاطمة احمد برجاوي، وغدير عباس ترحيني ، ومحمود علي عامر"، في غارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت منزله في المدينة.
على جانب آخر، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" التجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.
وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:00 من بعد ظهر يوم السبت 17-02-2024 التجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.
كما قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخيّة وأصابوه إصابة مباشرة.