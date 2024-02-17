سياسي فرنسا يدين دعم ماكرون لأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أدان فلوريان فيليبو، زعيم حزب "الوطنيين الفرنسيين" ما قام به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر تقديم المساعدة لأوكرانيا على حساب مواطنيه.

وكشف فيليبو عبر صفحته على منصة "إكس": "قبل بضعة أيام اشتكى برونو لومير (وزير الاقتصاد والمالية) من أنه لا يعرف كيف سيتمكن من تخصيص مبلغ الـ 150 مليون يورو الذي وعد به المزارعين بعد حصارهم الأول! الليلة الماضية كتب ماكرون شيكًا إلى زيلينسكي بمبلغ يبلغ 20 ضعف ذلك! ثلاثة مليارات".



وبحسب السياسي، فإن الرئيس الفرنسي اتخذ هذه الخطوة دون أي قلق بشأن العجز والديون في البلاد.

وأشار إلى أن "المزارعين الغاضبين والفرنسيين الفقراء سيقدرون هذا النفاق الوحشي".

وفي اليوم السابق، وقع ماكرون وفلاديمير زيلينسكي، في اجتماع في باريس، على اتفاق ثنائي بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وأوضح الرئيس الفرنسي أن ذلك يشمل تخصيص ثلاثة مليارات يورو كمساعدات عسكرية لكييف لهذا العام.