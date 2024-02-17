حزب الله يقصف موقع راميا في لبنان ويصيبه بشكل مباشر

ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع راميا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.
وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:40 من بعد ظهر يوم السبت 17-2-2024 موقع راميا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.
وأعلن حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:45 من بعد ظهر يوم السبت 17-02-2024 تجمعًا لجنود الاحتلال في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخيّة وأصابوه إصابة مباشرة.
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، ثكنة برانيت بصاروخ "فلق 1" وأصابوها إصابة مباشرة.
وأكد حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:00 من بعد ظهر يوم السبت 17-02-2024 ثكنة برانيت بصاروخ "فلق 1" وأصابوها إصابة مباشرة.