خطة إسرائيلية لاقتحام رفح و"القسام" تؤكد أن الوقت ينفد أمام الأسرى

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش سيقدم للقيادة السياسية في الأسبوع المقبل خطة مفصلة لاقتحام رفح في جنوب قطاع غزة.

وحسب سبوتنيك، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أمس الجمعة، نقلاً عن تقرير للقناة 12، أن الخطة تتضمن على ما يبدو نقل سكان رفح إلى مناطق أخرى في جنوب ووسط قطاع غزة، لكنها لا تتضمن نقلهم إلى شمال القطاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بمجلس الحرب بيني غانتس يعتقدان أنه لا بد من دخول الجيش رفح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين بحلول شهر رمضان.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة إن معركة طوفان الأقصى ستغير وجه المنطقة وستكتب نهاية أطول احتلال في التاريخ المعاصر، مضيفا: أن "المعركة لن تهدأ حتى تزيل العدوان عن الأقصى وأرض الإسراء والمعراج".

وأوضح أن "الخسائر في صفوف أسرى العدو باتت كبيرة جدا، مؤكدا أن الأسرى الإسرائيليين يعيشون أوضاعا صعبة للغاية ويكافحون للبقاء على قيد الحياة، وأن الجيش الإسرائيلي يتعمد قتل أسراه وإصابتهم".

في هذا السياق، قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد ناجي ملاعب، إن إسرائيل إذا اجتاحت رفح فلن تستطيع الوصول لأسراها.

وأضاف أن "هناك إرباكا لدى إسرائيل في هذا الأمر"، مشيرا إلى أنه "إذا حاولت إسرائيل الدخول إلى رفح سوف تواجه قوات مقاومة جاهزة وتستطيع استنزاف الجيش الإسرائيلي".

وأوضح أن "حرب الشوارع من أصعب أنواع القتال والحروب وهى دائماً تكون لصالح المدافع، منوها إلى أن المقاومة تقاتل من خلال أنفاق تحت الأرض، لذلك عانت إسرائيل ومازالت تعاني في شمال قطاع غزة ووسط القطاع".