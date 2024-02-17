تصاعد اعتداءات الاحتلال بوسط وجنوب غزة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن مهاجمته لأهداف جديدة في مدينتي النصيرات ودير البلح في قلب قطاع غزة.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافا جديدة في مدينة النصيرات ودير البلح، وتحديدا مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

وأشارت اقناة على موقعها الإلكتروني إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ يكثف أهدافه على مدن معينة وأهداف بعينها وسط قطاع غزة.

وفي السياق نفسه، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، أن الحركة "لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية خارج القطاع".

وأضاف هنية، في بيان، اليوم السبت، بضرورة أن تتضمن الصفقة "عودة النازحين إلى ديارهم، خاصة إلى شمال القطاع"، معتبرا أن "إسرائيل تواصل المناورة والمماطلة وموقفها يتمحور حول الإفراج عن المحتجزين"، وطالب بوقف سياسة التجويع والالتزام بإعادة الإعمار.

وأكد على "تحقيق صفقة تبادل للأسرى يتم من خلالها الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين خصوصًا القدامى وذوي الأحكام العالية"، مشددا على أن "هذا المطلب من أهداف هذه المفاوضات ولا يمكن القفز عنه".