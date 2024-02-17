شديد البرودة هذا الوقت.. تعرف على طقس غدًا الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأحد 18 فبراير 2024، والظواهر الجوية المتوقعة.

وبحسب بيان صحفي، السبت، فإن حالة الطقس غدًا الأحد، يسودها طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء والصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

وقالت الأرصاد: إن طقس غد الأحد، يشهد أمطارًا خفيفة قد تكون متوسطة، بنسبة حدوث 40 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة: يتأثر طقس الغد، بشبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا، بدءًا من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسيط سيناء وشمال الصعيد.