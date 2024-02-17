تحذير صيني في مؤتمر ميونخ للأمن

وتريد ألمانيا المضيفة تجنب الاعتماد المفرط على التجارة مع الصين المتزايدة العدوانية وتنويع إمداداتها من السلع الأساسية في نهج تسميه «إزالة المخاطر». وهذا يتماشى مع نهج القوى الصناعية الأخرى في مجموعة السبع، التي أكدت أنها لا تسعى إلى إيذاء الصين أو إحباط تنميتها. وانتقدت بكين هذه الاستراتيجية. وقال وانغ: «اليوم... أصبح المزيد من الناس يدركون أن غياب التعاون هو الخطر الأكبر». «أولئك الذين يحاولون استبعاد الصين باسم الحد من المخاطر سوف يرتكبون خطأً تاريخيًا».
وأضاف: «إن الاقتصاد العالمي يشبه محيطًا كبيرًا لا يمكن تقسيمه إلى بحيرات معزولة». «لا يمكن عكس الاتجاه نحو العولمة الاقتصادية. نحن بحاجة إلى العمل معًا لجعل العولمة أكثر فائدة وشمولًا على مستوى العالم».
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