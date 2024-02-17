الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي يجبر الناس على مغادرة رفح

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن الناس يغادرون رفح في أقصى جنوب قطاع غزة باتجاه دير البلح في وسط القطاع، في ظل التقارير، التي تفيد باستمرار الغارات الجوية المكثفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على رفح.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك, "إن انعدام الأمن الغذائي في غزة وصل إلى حالة حرجة للغاية؛ نظراً للقيود الكبيرة التي يفرضها الاحتلال على القطاع في إيصال المساعدات الإنسانية، حيث أصبحت الظروف الإنسانية في رفح قاسية على نحو متزايد".

وتطرّق إلى أن الفئات الضعيفة من الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة معرضون بشكل خاص لخطر سوء التغذية، مبيناً أن الأونروا حذّرت من انهيار النظام الصحي والغذائي في قطاع غزة.