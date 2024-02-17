وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك, "إن انعدام الأمن الغذائي في غزة وصل إلى حالة حرجة للغاية؛ نظراً للقيود الكبيرة التي يفرضها الاحتلال على القطاع في إيصال المساعدات الإنسانية، حيث أصبحت الظروف الإنسانية في رفح قاسية على نحو متزايد".
وتطرّق إلى أن الفئات الضعيفة من الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة معرضون بشكل خاص لخطر سوء التغذية، مبيناً أن الأونروا حذّرت من انهيار النظام الصحي والغذائي في قطاع غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي يجبر الناس على مغادرة رفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.